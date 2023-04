En effet, Kev Adams a lancé en 2022 une cagnotte dans le but de récolter 60 millions d'euros pour réaliser Plush, son film d'animation. Comment ? A l'aide de la vente de NFT, ces certificats numériques de propriété d'images qu'on achète à l'aide de cryptomonnaie. Il a donc créé la société Illuminart et s'est associé à Fabi, "un mystérieux homme d’affaires fan de cryptomonnaies et de poker".

Les investisseurs ayant acheté des NFT devenaient alors "coproducteurs de Plush" et avaient l'honneur d'apparaître au générique et même de toucher 80% des profits du film. A l'affiche : Gérard Darmon, Eric Judor, Kev Adams, et même Gims.

Mais aujourd'hui, les investisseurs ne sont pas rassurés. Un an s'est écoulé depuis le lancement de la cagnotte et il n'y a pas eu de progrès dans la production de Plush : "Quelque 700 investisseurs ont perdu plus d’un million d’euros dans le projet", peut-on lire dans les colonnes de Mediapart.

Le journal d'investigation explique que la cryptomonnaie gagnée lors de la vente des NFT par Fabi s'est ensuite retrouvée sur les comptes d'une société opaque à Dubaï. La somme a ensuite été perdue pendant le crash des cryptomonnaie, mettant Kev Adams dans une situation critique. Ce dernier a pourtant refusé de s'exprimer sur le sujet auprès de Mediapart.