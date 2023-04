Scarlett Johansson et Gwyneth Paltrow quittent l’univers Marvel : “C’est fini, le chapitre est clos”

Puis, le micro se tourne vers sa comparse, Gwyneth Paltrow. Un peu moins affirmative, même si elle penche aussi pour un départ à la retraite du MCU. “Je le pense aussi, mais comme mon personnage n’est pas mort, on peut toujours me contacter.” Avant d’ajouter, ironiquement : “Une Pepper Potts de 64 ans ? Super…”

Une réponse qu’elle complète rapidement : “Je me sens un peu vieille pour le costume et tout ça. J’ai eu beaucoup de chance de l’avoir fait, parce qu’on m’a convaincu d’y participer. J’étais amie avec Jon Favreau. C’était une expérience merveilleuse de tourner le premier Iron Man et de voir à quel point c’est devenu important pour les fans.”

Ils devront se rabattre désormais sur d’autres (super-) héroïnes. Heureusement, il en reste beaucoup dans la galerie Marvel…