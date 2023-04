Super Mario entraîne tout Hollywood dans son sillage

Le film australien "Talk to me" récompensé du Corbeau d'or lors de la 41e édition du BIFFF

(Belga) Le film "Talk to me" des Australiens Danny et Michael Philippou a été récompensé du Corbeau d'or dimanche lors de la soirée de clôture de la 41e édition du Festival international du film fantastique de Bruxelles (BIFFF) a annoncé l'organisation. Malgré une programmation réduite de 30%, la grand-messe bruxelloise du cinéma fantastique a attiré plus de 40.000 spectateurs.