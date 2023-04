Elles sont rares les comédies hexagonales dont l’esprit est tellement délirant qu’on les croirait écrites par un Britannique. Loin de la franchouillardise exaspérante, Les complices traite avec beaucoup de sérieux et de subtilité une situation de base des plus improbables. Car Max (François Damiens), tueur à gages impassible et froid, souffre d’un problème handicapant dans son métier : la vue du sang le fait tomber dans les pommes. Autant dire que le chômage le guette. Voire l’élimination pure et simple, puisqu’il ne sert plus à rien. À moins que ses voisins, la pragmatique Stéphanie (Laura Felpin) et l’éternel optimiste gentil Karim (William Lebghil), ne se transforment à l’insu de leur plein gré en assistants pour éliminer les tueurs lancés à ses trousses.

Contrairement à ce à quoi on s’attend généralement avec les productions d’outre-Quiévrain, cela ne débouche pas sur une avalanche de rebondissements tous moins crédibles les uns que les autres. Au contraire, Cécilia Rouaud prend le temps pour permettre à chaque protagoniste (y compris Vanessa Paradis, dans de courtes apparitions en tant que grand amour de Max), de développer son propre type d’humour, offrant un contraste réjouissant avec les partenaires. Au passage, elle décrit les techniques managériales de certaines entreprises parfois encore moins humaines que celles des gangsters (”gentil, ce n’est pas un métier”). Ou flingue les pratiques commerciales destinées à fourguer à tout prix des biens à des personnes n’en ayant pas les moyens. Comme le souligne Max, “Vendre du rêve à ceux qui ne peuvent pas se l’offrir, c’est tuer les gens à petit feu.”

Fait cocasse : toute cette noirceur dans les actes sert à mettre en valeur la gentillesse. Un peu comme dans les films de Pierre Richard.

Laura Felpin, avec son bon sens au service d’un enthousiasme entraînant, William Lebghil avec ses airs éthérés et François Damiens, d’un cynisme glacial délicieux, forment une chouette équipe qu’on a envie d’accompagner tout au long du film (qui n’a jamais eu envie de tuer quelqu’un, ne fût-ce qu’en rêve ?) et avec laquelle on ne s’ennuie jamais. C’est drôle dans des répertoires très différents qu’on ne s’attend pas à voir associés, joliment rythmé, par moments complètement barré, très réjouissant. C’est sûr que cette fine équipe mériterait de vivre de nouvelles aventures, toujours teintées de flegme et de fantaisie. Même si après Les complices, impossible de voir encore les “petits faons” de la même manière.

Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû : une fable féline pour enfants

Inséparables, Rroû et Clémence le sont depuis qu’elle a trouvé le chaton dans son grenier parisien. Mais la donne change quelque peu lors d’un voyage dans la maison de campagne. Rroû découvre les grands espaces, une jolie chatte blanche et les dangers de la nature, tandis que la fillette fait la rencontre de “la sorcière”, Madeleine (Corinne Masiero), une solitaire qui parle à son chien, Rambo, et vit au milieu de la forêt.

Plus que les acteurs, Guillaume Maidatchevsky filme le chaton craquant dans ses pérégrinations, ses déambulations, ses évolutions. Avec pour but, avant tout, d’écrire une fable sur le passage à l’âge adulte (beaucoup plus rapide chez un félin que pour les humains), l’importance de la liberté, la rugosité de l’existence et le sens véritable de l’amour.

C’est mignon, très anthropomorphique, bien adapté aux plus petits et en prise sur des questions actuelles et pas toujours agréables que peuvent se poser les enfants. Pour les familles, en dépit d’un côté fort répétitif, c’est sympa. Les autres, à moins de fondre complètement devant des chats, peuvent zapper sans regret.