Déjà une grosse polémique à Cannes avant même le début du festival

La jeune comédienne, Esther Gohourou, a pris la défense de la réalisatrice, affirmant avoir elle-même refusé une doublure et un coach d’intimité, comme le proposait Catherine Corsini. “On savait ce qu’on allait devoir tourner, qu’on ne verrait que les visages et qu’on n’aurait pas à se toucher en vrai. Et c’est ce qui s’est passé. Certaines personnes ont appelé l’assistante sociale du lycée pour dire des choses qui n’avait rien avoir avec ce qui s’est passé”, affirme-t-elle dans un communiqué. “Stoppons là les fantasmes !, ajoute la cinéaste. Les adolescents étaient habillés et la scène est filmée sur les visages. Il n’y avait ni attouchement ni contact inapproprié entre eux deux”. Malgré cela, elle peut s’attendre à être inondée de questions sur le sujet lors de la présentation du film à Cannes.

Ce ne sera pas le seul sujet chaud pour l’équipe du film. De messages ont en effet été envoyés aux médias français pour dénoncer les conditions de tournage, allant jusqu’à évoquer du harcèlement. Ici aussi, Catherine Corsini a tenu à réagir : “Des mails anonymes et diffamatoires ont été envoyés à toute la profession et à la presse, contribuant à créer une rumeur extraordinairement dommageable pour le film. Il est heureux que le plus grand festival du monde ait pris le temps d’en vérifier minutieusement la véracité.”

Des dénégations qui n’empêchent pas certains, comme le producteur Marc Missonier, d’appeler au boycott du Festival de Cannes, tandis que le Collectif 50/50, qui se bat pour la parité dans le cinéma, a fait part de sa “consternation” après cette sélection. L’incendie n’est donc pas éteint. Et il devrait reprendre vigueur à partir du 16 mai, sur la Côte d'Azur.