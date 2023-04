Laura Felpin dans son premier grand rôle au cinéma avec Les Complices : “Je rêve d’être vieille tôt, ça n’a pas de sens”

”Cela me correspond, lâche-t-elle en riant. J’ai beaucoup d’énergie depuis que je suis toute petite. Je ne sais pas si je n’ai pas peur, mais sans prétention, parfois, je suis sûre que ça va marcher. À d’autres moments, quand je me mets à avoir une parano, cela peut aller loin et être chiant. Toute personne speed et optimiste que je sois, j’ai aussi mes angoisses et compagnie.”

Qu’est-ce qui vous a fait peur sur ce tournage ?

”Déjà ne pas entendre les rires. Mon ego a été mis à rude épreuve (rire). Le texte m’effrayait, mais je l’ai beaucoup travaillé : je connaissais même les répliques de mes partenaires. On a aussi toujours peur de rencontrer des gens qu’on aime et de se dire ensuite que c’est un con ou une conne. Mais là, j’ai été gâtée.”

En quoi aviez-vous “trop pas peur” ?

”Euh… j’avais quand même beaucoup peur au départ. Mais une fois que je me sens à ma place, reconnue par mes pairs, je n’ai plus peur. Et je ne craignais pas le karaoké : j’adore ça.”

Vous allez vous lancer plus dans le cinéma ?

”J’aimerais bien. J’ai souvent dit non à des choses pourtant alléchantes à un moment où j’en avais peut-être besoin en termes de visibilité, mais je n’ai jamais associé ce métier au fait d’être connue. Alors, je n’ai pas fait de films dont je ne serais pas fière aujourd’hui. On n’est jamais sûr à l’avance, mais quand même, au scénario, il y a des bouses qu’on sait reconnaître.”

Qu’est-ce qui vous a attirée dans Les complices ?

”C’est généreux pour chacun, avec une trajectoire pour tous, on forme un vrai trio. J’aime beaucoup que le personnage soit une femme écrite par une femme. Cela ne l’empêche pas d’être brutale et de vouloir sortir de sa vie de merde, comme elle le dit, mais elle n’est pas hystérique, comme souvent les hommes aiment nous décrire. Ce qu’elle aime chez son mec, c’est sa gentillesse. Je trouve ça joli. Elle est cash, un truc qui ne m’est pas complètement étranger (rire). Elle a compris que la vie, ce sont des moments de bonheur. Elle n’est pas utopiste : elle veut être un peu tranquille. J’aime bien ces gens qui veulent juste avoir la paix : c’est un bel objectif dans la vie.”

Elle assume aussi avoir déjà eu envie de tuer quelqu’un…

”Le film parle beaucoup du travail, qui peut être un monde très violent. Le tueur à gages incarné par François dit qu’on tue les gens à petit feu en leur vendant des maisons qu’ils ne peuvent pas s’offrir. Ce n’est pas faux et ça dit beaucoup sur notre société. En France et dans le monde entier, la question du travail se pose actuellement. Que représente-t-il dans notre vie ? À quel moment s’arrête-t-il ? Quel plaisir y trouve-t-on ? Qu’est-ce qu’il génère ? La société capitaliste s’essouffle un peu, et on en arrive à ces situations-là.”

Quel a été votre relation avec François Damiens ?

”C’est une vieille personne par rapport à Internet – depuis que je suis petite, je rêve d’être vieille tôt, ce qui n’a pas de sens (rire)- et ça me réjouit de l’observer, mais il est super vif. Et tellement intelligent qu’il fait des blagues sur le sujet. Par exemple, il m’a envoyé deux fois la même photo en disant que comme ça, je pourrais en sauvegarder une (rire). Pour avoir autant d’intelligence concernant la manière dont les gens vont réagir, ce qui peut les énerver, il faut être très humain. Ce qu’on ne voit pas dans les caméras cachées, c’est qu’après, il passe du temps à parler avec les gens. Il peut tout se permettre parce qu’il est très sensible et gentil. Je n’aurais pas du tout le courage d’être aussi malaisante que lui. Il me fout la honte tout le temps.”

Pour faire de l’humour, faut-il être méchant ?

”Moi, je ne suis pas méchante. Jamais. Je ne veux pas jouer des personnages pour lesquels je ne ressens pas d’amour. Du coup, cela en fait des gentils. Même s’ils sont parfois chiants, ils ont un fond d’humanité. Dans mon spectacle, quand j’ai fini de jouer, je me sens bien, je n’ai blessé personne. Je pense qu’on peut faire de l’humour sympa.”

Son Molière est là pour lui donner raison.