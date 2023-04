Le comédien néerlandais, Paul van Vliet, est décédé à l'âge de 87 ans, annonce sa famille

"Nous sommes immensément tristes, mais surtout fiers de la personne qu'il était et de ce qu'il a signifié pour beaucoup", communiquent mercredi ses proches. "Avec ses textes, sa musique, et ses sketches, il laisse tout un tas d'histoires et de chansons qui témoignent d'une vie pleine et d'une magnifique carrière théâtrale. Notre tendre Paul, avide de vivre, fort et plein d'idées jusqu'à la fin. Tu vas nous manquer."