L’histoire de Peter Pan, tout le monde la connaît. Le livre de J.M. Barrie date de 1904, mais les très nombreuses adaptations cinématographiques, comme le film d’animation Disney de 1953 ou Hook de Steven Spielberg, ont largement entretenu la légende du garçon qui ne grandit jamais. Un mythe remis au goût du jour par David Lowery dans Peter Pan & Wendy, un long métrage, disponible uniquement sur Disney + à partir du 28 avril, fort éloigné par moments des images popularisées par… Disney.

Les principales modifications concernent le Capitaine Crochet, incarné par Jude Law, rendu plus humain et compréhensible dans ses excès. “David m’a donné la chance de vraiment le comprendre et de fouiller dans son passé, et donc de déter^çjer ce qui a fait de lui le méchant et l’homme qu’il est dans l’histoire, explique-t-il en conférence de presse. C’est formidable à jouer pour un acteur. Pour moi, il était vraiment important qu’il y ait toujours une vérité en lui. Il n’y a aucun intérêt à jouer comme un méchant : comme je le dis toujours, il ne sait jamais qu’il est le méchant, il pense qu’il est le héros et que tous les autres sont les méchants. Et donc, il faut trouver sa vérité. Je suis retourné au livre, et ce qui est remarquable, c’est qu’il est parfois très succinct, et pourtant les phrases ont évoqué des années et des années d’imagination en chacun d’entre nous. Crochet n’apparaît que dans quelques chapitres, mais les descriptions sont très précises. Il est dit qu’il est le seul pirate dont Long John Silver a peur, alors je savais qu’il devait être effrayant, vraiment effrayant, et physiquement présent d’une manière qui n’était pas pantomimique. Cela devait être honnête et réel. Et puis, vous commencez à voir ce que cela doit être de vivre sa vie avec un crochet, et sur qui il peut compter. Monsieur Mouche n’est pas seulement un genre de compagnon idiot, c’est en fait son valet, son meilleur ami, parce qu’il fait tout pour lui. Tout ça explique comment James Hook en est arrivé là et l’a rendu si plein de fureur et de haine pour Peter. Donc, il y avait énormément de choses avec lesquelles jouer, tout en essayant de faire en sorte que ce ne soit pas trop espiègle mais qu’on s’amuse quand même beaucoup, et que ce soit effrayant mais pas trop…”

Un équilibre fragile pour lequel il a notamment puisé dans les souvenirs de… ses enfants. “Je n’avais pas de connexion particulière avec lui quand j’étais petit, ajoute-t-il. Je me souviens que je le trouvais amusant. Mais j’ai un lien spécial avec lui à cause de mon fils aîné. Quand il avait 4 ou 5 ans, il adorait jouer Peter Pan. Donc, j’ai incarné Crochet face à lui pendant des années à la maison. Cela m’a procuré une sensation étrange de l’interpréter pour un film. J’ai juste insisté pour qu’on le traite de 'Vieux poisson pourri', parce que mon fils adorait crier cette expression. J’avais donc cette impression un peu étrange de l’avoir déjà joué, mais avec un cintre et une épée en bois, en courant tout autour du salon.”

Peter Pan (Alexander Molony), Wendy (Ever Anderson) et Michael (Jacobi Jupe) dans le Pays Imaginaire. ©© 2023 Disney

Cette fois, cependant, il devait tenir compte d’autres éléments, et notamment de l’image laissée dans le public par le film d’animation de 1953. “Il fallait respecter les silhouettes. Elles sont tellement iconiques. Il n’y a aucune référence à un manteau rouge dans le livre, mais c’est un détail important, qui correspond aux souvenirs du film d’animation. David et moi voulions comprendre pourquoi il est rouge. Est-ce qu’il devient rouge ? A-t-il toujours été rouge ? Même chose pour la forme du crochet ou le chapeau et la manière de le porter : tous ces détails sont référencés, mais vous voulez les rendre fidèles à vous-même, à votre propre vision et fidèle aussi à l’image que tout le monde connaît immédiatement, ou pense connaître.”

De fait, sans gâcher le plaisir de la découverte, plusieurs scènes vont surprendre et apporter un regard neuf sur Peter Pan, Crochet, Wendy ou la fée Clochette, dans cette version où les femmes sont au cœur de l’action. “Je suis particulièrement fier d’avoir interprété cette histoire en respectant le passé, tout en étant très moderne, fidèle à l’époque actuelle”, conclut Jude Law. Qui vient d’ajouter un joli Crochet à sa filmographie.