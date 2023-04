Schtroumpf alors, Rihanna a surpris ses fans

Autres consolations : une prestation également aux Oscars et couverture de Vogue.

C’était sans compter sur sa venue surprise au CinemaCon de Los Angeles où la chanteuse a dévoilé une nouvelle actualité. Après Katy Perry et Demi Lovato, elle va prêter sa voix à la Schtroumpfette dans la version anglaise du prochain film d’animation mettant en scène les créatures imaginées par Peyo.

Mwouais, diront certains, pas suffisant. Sauf qu’en plus d’être productrice du film, Rihanna signera également plusieurs musiques originales du long métrage ! Et quand on sait qu’il s’agira d’un film musical, on se dit que Riri va certainement régaler ses fans.

Il faudra cependant se montrer patient, comme d’habitude désormais avec Rihanna. La sortie du nouveau film des Schtroumpfs est prévenue le 14 février… 2025.