Une immense star britannique rejoint Thimothée Chalamet au casting du film “Wonka”

La jeune star Thimothée Chalamet a décroché le rôle principal. Mais le film mettra également en scène d’autres stars, comme Olivia Colman et Rowan Atkinson. Ça, on le savait déjà mais un nouveau nom vient de s’ajouter au casting. Hugh Grant, célèbre acteur et producteur britannique, jouera le rôle d’un Oompa Loompa, ces petits ouvriers qui œuvrent dans la chocolaterie de Willy Wonka.

Travailler avec Hugh Grant ? “Un rêve devenu réalité”, pour Thimothée Chalamet. Pas moins !