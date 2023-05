Une personnalité à part. Un phénomène de simplicité au franc-parler audacieux et à l'accent du nord de la France bien prononcé. Véritable antithèse du glamour cannois, Corinne Masiero dénote fortement dans le milieu du cinéma actuel. Contre toute attente, la série Capitaine Marleau en a fait une star, terme qu'elle abhorre. D'ailleurs, pour la promotion de son nouveau film, Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû (en salle le 26 avril), elle accepte de parler de tout sauf de la capitaine de gendarmerie dont le bon sens se teinte d'humour noir, à laquelle elle ne veut pas être réduite. C'est parti pour une interview sans langue de bois souvent très drôle.

"Tourner avec des enfants et des animaux demande de s'adapter, mais pas plus qu'avec les adultes, lance-t-elle d'entrée de jeu. Pour moi, discuter avec un chien, ce n'est pas compliqué: je le fais dans la vie de tous les jours avec des vaches, des ânes, des oies, des poules, et même des araignées dans la maison. Pas vous ? C'est juste une manière de respecter ce qui est vivant. Il y a beaucoup de grosses araignées chez moi, alors je prends un bol et je leur explique qu'elles risquent de se faire bouffer par les chats ou écraser par quelqu'un qui en a peur, donc je vais les mettre dans le jardin."

Le thème du film, c'est de laisser les animaux libres. C'est ça qui vous intéressait ?

"Oui. Le réalisateur Guillaume Maidatchevsky partage les mêmes valeurs, ce qui est nécessaire pour moi. C'est beaucoup de stress un tournage, et ici, il faut prendre en compte la fatigue et la non-envie de jouer que peuvent avoir des enfants ou des animaux. Il fallait s'adapter à eux et non l'inverse. C'est encore une fois du respect du vivant. Mais entre adultes, ce n'est pas toujours le cas. C'est comme dans la vie, il y a un rapport à l'autorité qui fait qu'on se laisse imposer des choses, parce qu'on est en état de sidération. On peut extrapoler ça avec le viol. Certaines se font violer avec la menace d'une arme, et d'autres juste parce qu'il y a un rapport d'autorité qui débouche sur une sidération, qui fait qu'on n'arrive plus à s'opposer. Sur un tournage, c'est la même chose. Malheureusement, et on n'en parle pas assez, cela peut amener à des abus cachés, et une omerta les entoure parce qu'on a l'impression que c'est normal que celui qui dispose l'autorité ait le droit de tout faire. Ce n'est pas le cas. Il faut tenir compte des autres, et ne pas mettre uniquement en avant le temps, le fric ou des choses comme ça. Pour moi, c'est primordial."

Vous dites donc facilement non ?

"Apprendre à dire non, c'est très difficile. Mais c'est la règle numéro un maintenant. Je ne pourrais donc pas tourner avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Cela m'est arrivé que cette confiance ne soit pas respectée, et alors, ça part au clash. Je respecte toujours la parole donnée, mais en revanche, on ne me fera pas dire ce que je ne veux pas dire ni vivre ce dont je n'ai pas envie. C'est un principe que j'applique partout, et pas qu'au cinoche."

C'est pour ça qu'on a l'impression que les dialogues ont été écrits pour vous ?

"J'ai un truc; depuis toujours, je change mes dialogues. Je ne demande pas la permission: je dis ce que moi j'ai écrit, et si le réalisateur n'en veut pas, je dis son texte. Mais en général, ce que je propose passe très bien. Si ce qui est écrit heurte mes valeurs, je ne le dirai pas. Si c'est une question de point de vue artistique, j'écoute le réalisateur: c'est son film. C'est un dialogue. Mais il est hors de question qu'on m'impose quelque chose: j'ai suffisamment subi ça dans ma vie."

Votre personnage, Madeleine pense que "Tout est politique"...

"C'est le genre de truc que je dis souvent. Vous savez, les enfants sont capables de parler philosophie et politique. Ce ne sont pas des tarés. Je ne suis pas fan de Marguerite Duras, mais ses entretiens radiophoniques avec des enfants, c'est un bijou. Elle parle de la mort, de la maladie, et les mômes sortent des théories éblouissantes. On s'en prend plein la gueule. Avec leur vocabulaire, les enfants savent parler de l'injustice, de la lutte, de l'écologie. Et heureusement, car ce sont eux qui vont relever le niveau de la société dans laquelle on vit. Dans les manifs, ce sont les mômes qui vont au charbon et qui amènent de l'énergie."

Dans le film, Madeleine dit: "Pourquoi est-ce que j'aimerais les enfants ? Les humains généralement sont méchants, et je préfère les animaux." Vous êtes d'accord avec elle ?

"Parfois oui, parfois non. Je n'ai pas de gosse, donc c'est facile de le dire. Mais j'ai choisi de ne pas avoir d'enfants. C'est une responsabilité que je ne me sens pas capable d'assumer. Et je ne voulais pas avoir d'enfants qui aient honte de moi pour des tas de raison. Les enfants, pour moi, c'est OK à condition qu'ils ne soient pas entourés des personnes qui représentent l'autorité, c'est-à-dire les parents. Dans le temps, je faisais des ateliers de théâtre dans les collèges, et je demandais systématiquement que les profs dégagent ou participent exactement comme les élèves. Sinon, il y a un rapport à l'autorité qui fausse tout. Et je faisais la même chose en prison. Pas de maton dans la salle de répétition. On est là, à égalité, on fait avec ce qui se passe et on essaie de régler les problèmes."

Vous incarnez souvent des personnages durs d'apparence, mais tendre à l'intérieur.

"Je suis d'accord. C'est peut-être de la pudeur. Moi, je n'ai aucune pudeur pour me foutre à poil ou tourner des scènes de cul. J'ai de la pudeur pour d'autres choses. Par exemple, embrasser quelqu'un, c'est non. C'est comme au tapin: on n'embrasse pas les clients. Il y a des choses dont je ne veux pas parler ou que je refuse de faire: c'est ma pudeur à moi. Chacun place la sienne où il veut, et c'est OK. A mon avis, il faut qu'on apprenne tous à respecter cela."