Corinne Masiero : “Une grosse partie des acteurs les plus balèzes au monde vient de la Belgique”

Qu’est-ce qui vous inspire sur un plateau ?

“Les gens dans la vie. Sur le plateau, c’est comme si certaines personnes qui ne sont plus là se trouvaient autour de moi. Je me dis : 'Si je me comportais comme ça, qu’est-ce qu’elles en penseraient ?' Un de mes potes qui n’est plus de ce monde, s’appelait Voleur de poules : eh bien souvent, je ressens sa présence. Il me dirait si je vais trop loin, d’arrêter de me prendre la tête. Plusieurs personnes m’aident à réfléchir et à agir. Sur un plateau, c’est souvent à elles que je me réfère.”

"Vous savez, les Ch'tis sont des Belges du Sud"

Vous tournez souvent avec des Belges. Un hasard ?

”Je suis née à Douai mais j’habite à Roubaix. Au bout de la rue, il y a toutes les riches familles de Roubaix qui vont en Belgique pour ne pas payer d’impôts. D’ailleurs, on a déjà fait des pique-niques républicains devant leurs maisons. Les flics belges ont débarqué et on a bien rigolé avec eux. Vous savez, les Ch’tis sont des Belges du Sud. D’ailleurs, l’humour belge se retrouve beaucoup dans celui des gens du Nord. C’est une manière d’être commune. Bouli Lanners est un copain, et j’aime beaucoup son engagement en tant qu’artiste et en tant que personne. C’est un mec écoresponsable, un philosophe, une putain de personnalité que j’adore. Pour moi, une grosse partie des acteurs les plus balèzes au monde vient de la Belgique.”

Comment expliquez-vous votre popularité ?

”Je ne sais pas. Vous savez, beaucoup de gens ne m’aiment pas aussi (rire). J’adore ça qu’il y ait de la réaction, tant que c’est dans le respect des uns et des autres.”