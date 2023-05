Maïwenn balance sur Johnny Depp et le tournage “tumultueux” de son film : “Johnny est une star, un roi… et un Américain !”

Les rumeurs autour du film “Jeanne du Barry” -et les relations tendues voire “explosives” entre la réalisatrice Maïwenn et l’acteur Johnny Depp- allaient bon train ces derniers mois. Maïwenn a notamment reconnu avoir dû gérer certains caprices de la star américaine. “Johnny est une star, un roi… et un Américain !, a confié l’actrice au magazine Première. On m’avait précisé que, pour le prévenir qu’on l’attendait pour tourner une scène, je ne pouvais pas aller frapper à la porte de sa loge. Or, un jour, je l’ai fait quand même. Et là, il m’a fait comprendre que j’avais commis une intrusion inacceptable et m’a demandé ce que ça me ferait si lui venait cogner à la porte de ma loge. Je lui ai répondu que tout le monde le faisait tout le temps. Parce que c’est ainsi que fonctionne un plateau en France !”