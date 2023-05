"Les Gardiens de la Galaxie, Vol.3": James Gunn donne raison à Martin Scorsese

Après un début de Phase V infructueux avec la Quantumania d’Ant-Man et la Guêpe, l’Univers cinématique Marvel (MCU) confirme son essoufflement préoccupant. Préoccupant parce qu’en dépend la santé de tout un pan de l’industrie hollywoodienne – et, avec elle, de toute la chaîne alimentaire cinématographique. Et parce que Marvel, avec son planning de production à long terme truste le calendrier des sorties au moins jusqu’en 2026.