Brad Pitt sera pilote au Grand Prix de F1 de Silverstone

Consultant sur ce projet à gros budget d’Apple, Lewis Hamilton conseillera l’équipe de tournage à Silverstone. “Pitt pilotera une F2 adaptée spécialement par l’équipe de Hamilton chez Mercedes pour ce film, avec une minuscule caméra 6K à bord”, détaille Race.com. La star hollywoodienne devrait même, lors des essais, faire des tours de piste en solo ! Quant à l’équipe de tournage, elle en profitera pour filmer toutes les coulisses d’une course de Formule 1 et l’effervescence qui agite les écuries dans le paddock.

“Je ne sais rien encore de ce qu’on fera ce jour-là sur la piste, je m’assure pour le moment que le script soit à la hauteur, a révélé le champion du monde de F1 Lewis Hamilton. C’est à ça que je consacre tout mon temps en ce moment. On aura un casting super et diversifié. Le but de Joe est qu’on soit plongé dans la réalité de ce sport autant que possible. Le mien, c’est de m’assurer que ce soit authentique, que vous tous, les fans de F1, puissiez voir ça de l’intérieur. Que vous puissiez y croire. Que vous observiez les choses d’une perspective différente qu’à la télévision. Je passe beaucoup de temps en ce moment à aider Joe et son équipe à écrire un bon scénario, c’est un processus incroyable. J’adore ça.”