Adèle Haenel met un terme à sa carrière au cinéma

L’actrice quittait la cérémonie des César en 2020 après que Roman Polanski a reçu des récompenses alors qu’il était accusé de viols. La comédienne est active sur tous les fronts, puisqu’elle a participé comme militante au réseau pour la grève ainsi qu’à diverses autres actions politiques.

Le courrier adressé à “Télérama” est une réponse à une enquête publiée également dans l’hebdomadaire. “Face au monopole de la parole et des finances de la bourgeoisie, je n’ai pas d’autres armes que mon corps et mon intégrité. De la cancel culture au sens premier : vous avez l’argent, la force et toute la gloire, vous vous en gargarisez, mais vous ne m’aurez pas comme spectatrice. Je vous annule de mon monde.”, écrit l’actrice.