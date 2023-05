Double come-back "Relax" pour Frankie Goes to Hollywood: après l'Eurovision, le grand écran

Les nostalgiques belges des années 80 devraient avoir plus de chance dans les prochains mois. Holly Johnson se produira en effet à l'Ancienne Belgique de Bruxelles le dimanche 1er octobre 2023, avec dans sa "set list" tous les succès de de la formation, mais aussi ses singles en solo, comme "Love Train", "Americanos", "Atomic City" ou "Accross the Universe". Attention: la prévente commence ce vendredi 12 mai sur le site greenhousetalent.com.

Et ce n'est pas tout. Dans la foulée, le réalisateur Bernard Rose a annoncé la mise en chantier d'un biopic du groupe pour le grand écran. Intitulé Relax (évidemment...), il sera basé sur les Mémoires d'Holly Johnson, A Bone in My Flute. Et c'est Callum Scott Howells, vu dans la série It's a Sin, qui incarnera le leader aux célèbres lunettes noires.

"Combinant l'esprit des Beatles, la puissance des Rolling Stones et les scandales des Sex Pistols, les membres de Frankie Goes To Hollywood sont passés du statut de chômeurs de Liverpool à celui de rois de la pop grâce à leur disque épique qui fut interdit (par la BBC en raison de contenus jugés trop sexuels, ndlr), "Relax", explique le cinéaste. En 1984, ils ont vendu plus de disques que Prince, Madonna, Michael Jackson et Duran Duran. Leur ascension, qui a propulsé sous les feux de la rampe la scène des clubs S+M et LGBTQ, alors profondément underground, est l'histoire énergique et émouvante d'outsiders qui ont remporté une victoire marquante. J'ai participé à ce battage médiatique en réalisant la vidéo de "Relax" et je souhaite redonner vie à ce monde innocent et audacieux de 1984 pour un nouveau public aujourd'hui."

Aucune date de sortie n'a été annoncée.