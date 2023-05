Le nouvel ennemi démoniaque de Star Wars incarné par l’acteur le plus glaçant du moment

D’évidence, elle est aussi restée précieusement dans un coin de la mémoire de Dave Filoni au moment d’envisager un prolongement de la série The Mandalorian sur grand écran dans un avenir non encore déterminé. On savait déjà qu’il ferait la convergence entre The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Ahsoka, mais aussi que l’intrigue se “concentrerait sur la Nouvelle République”. Plus intéressant, Grogu et Din Djarin vont affronter un des “vilains” préférés des fans, le Grand Amiral Thrawn, déjà vu dans Star Wars : Rebels et annoncé de la partie dans Ashoka. Un Alien bien décidé à combattre à tout prix la Nouvelle République et prendre ainsi la place de son mentor décédé, Palpatine.

Mais la dernière information en date va générer encore plus de sueurs froides, avec la révélation du nom de l’acteur va incarner ce successeur de Dark Vador. Et il ne s’agit pas d’un inconnu, loin de là. Dave Filoni a en effet révélé dans le magazine Empire que Mads Mikkelsen, qui le doublait déjà dans la saga animée, va incarner le cruel Chiss à la peau bleue et aux yeux rouges. De quoi rendre encore plus glaçante la filmographie de l’acteur danois de 57 ans, alias le cannibale Dr Lecter dans la série Hannibal, mais aussi Gellert Grindelwald (à la place de Johnny Depp) dans Les animaux fantastiques : les secrets de Dumbledore, le sorcier Kaecilius dans Doctor Strange, ou le sadique Le Chiffre de Casino Royale. Le tout avant d’apparaître dès le 28 juin en tant qu’ennemi nazi de “Junior” dans Indiana Jones et le Cadran de la destinée.

Cette intrusion dans l’univers Star Wars ne sera pas une première pour lui, puisqu’il avait déjà incarné Galen Erso, l’un des superviseurs principaux (contre son gré) de l’Étoile de la Mort dans Rogue One.

Difficile de faire mieux dans les plus grandes sagas actuelles du 7e art, même si cela donne des cauchemars à plus d’un fan de cinéma.