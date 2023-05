Dolph Lundgren se bat contre le cancer : en 2020, les médecins ne lui donnaient plus “que deux ou trois ans à vivre”

113 kilos de muscles répartis sur 196 centimètres de hauteur, à l’époque d’affronter Sylvester Stallone dans Rocky IV, Dolph Lundgren possédait un des physiques les plus impressionnants du cinéma. Mais cela pourrait bien être la cause de ses malheurs actuels. Dans le podcast In Depth With Graham Bensinger, il vient de révéler lutter contre le cancer depuis 8 ans, et estime que les stéroïdes qu’il prenait dans les années 80 et 90 pourraient en être la cause. “J’ai arrêté d’en prendre quand j’ai arrêté de faire des films où j’enlevais le haut à chaque scène”, a-t-il expliqué.