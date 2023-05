Elle Fanning estime ne pas avoir pas de grand rôle au cinéma parce qu'elle a trop peu de followers: "Tous les commentaires allaient en ce sens"

Ces dernières années, Elle Fanning est un peu moins présente sur les grands écrans que dans la décennie précédente. Et, selon elle, les réseaux sociaux n'y seraient pas étrangers. "Je n'ai pas décroché un grand rôle -ce n'est peut-être pas la seule raison mais tous les commentaires allaient en ce sens- parce que je n'avais pas suffisamment de followers sur Instagram à l'époque, a-t-elle déclaré sur le podcast Happy Sad Confused. Mais je ne crois pas que je n'aurai plus jamais de rôles à cause de ça." Une déclaration assez sidérante, et pas seulement en raison de ses six millions de followers sur Instagram, qui en dit long sur les valeurs à Hollywood.