Mourade Zeguendi, star de Dikkenek et des Barons: "Il faut être frustré et dépressif pour faire partie de la famille du cinéma belge francophone"

Le VPPC est un tournoi de padel - sport qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde - bon enfant et pour la bonne cause. Il se joue au profit de Fighting Kiara atteinte d'un cancer des os. Tout comme l'organisateur de l'événement qui compte rassembler 700 personnes ce 3 juin. "Pour l'occasion, je reforme Les Barons 15 ans après, se félicite Mourade Zeguendi sur LNRadio dans LNMatin avec Philippe Deraymaeker. Ils seront tous là, même le réalisateur. C'est le genre de film que tu fais une fois dans ta vie. Il n'y aura pas de suite. Enfin, s'il y en a une, je n'y serai pas puisque je suis mort dans le film (rire) !"

Vous jouez aussi bien en Flandre qu’en Wallonie, vous êtes un vrai Bruxellois !

"Je vais là où on m’appelle et où le projet est intéressant. Il se trouve que les Flamands m’aiment bien, je ne sais pas pourquoi. Tant mieux. Je joue au théâtre chez eux, dans des séries, des films et, souvent, je joue en français en plus. Bizarrement, la barrière de la langue dans la culture n’existe pas. Dans la vie de tous les jours, il y a des flamingants mais dans la culture, non. On peut jouer en Français et en flamand un spectacle tous ensemble et cela passe crème."

Il existe une ouverture d’esprit dans le milieu artistique qui va à contre-courant de ce que l’on peut avoir ailleurs…

"Absolument. C’est la place de l’artistique. À moment donné, il ne faut être pas politiquement correct mais à contre-courant. C’est ça la vraie vie, à part à Brasschaat, du côté d’Anvers, où si tu parles français ils vont te répondre en flamand. En général, en Flandre, il y en a un sur trois qui ne veut pas te parler mais les deux autres oui tu peux parler avec eux. Les gens qui vont au théâtre, c’est 1 % de la population et, souvent, des gens de gauche. Voire très à gauche. On aime parler toutes les langues."

Vous propose-t-on des rôles différents de chaque côté de la frontière linguistique ?

"Ça dépend. Du côté francophone, malheureusement, ce sont souvent des clichés… En ce qui me concerne, on me propose l’arabe de service. Mais ça ne marche pas trop avec moi parce que j’essaye d’en faire le moins possible. Au début, j’en ai accepté pour pouvoir devenir quelqu’un et exister dans le circuit. D’où des rôles comme dans Dikkenek, même s’il s’agit d’une caricature, ou dans Les Barons même si là, ce sont juste des tranches de vie de mecs qui habitent à Bruxelles. J’essaye, à chaque fois, des trucs différents pour être un arabe de service différent. Aujourd’hui, je refuse des trucs ou on ne me les propose pas parce qu’on a peur de ma réaction (sourire). J’ai dit ‘non merci’à Brian de Palma pour son rôle de terroriste de Molenbeek. Je vois mal Bouli Lanners me dire : ‘J’ai un rôle. Tu veux mettre une djellaba ?’ Il n’osera même pas m’appeler."

L'image des Barons, cette bande de potes qui vivent à Molenbeek, serait-ce le monde idéal ?

"C’est le monde idéal car ce monde-là existe ! Sauf qu’à la télé, on aime filmer autre chose. Quand on regarde les infos, on voit des voitures qui crament, etc. Souvent, quand sur les chaînes d’informations en continu on parle des quartiers ou de la rue, que ce soit en France ou en Belgique, c’est pour parler de faits divers et faire du sensationnalisme. Mais dès qu’on sort et qu’on se balade, Molenbeek, en fait, ça peut être sympa ! Par contre, pour le gars de Liège qui regarde Molenbeek à la télévision, il pense qu’il y a un mec en tapis volant qui va venir prendre son portefeuille ! Tu peux essayer de lancer un tapis mais il va se casser la gueule (sourire) ! Au cinéma, c’est possible, pas à Molenbeek."

Vous fourmillez de projets (un film tourné en Allemagne, un autre avec PEF des Robins des bois ou encore le nouveau film du réalisateur de Dikkenek). Pourquoi n'entend-on pas davantage parler de vous ?

"Nul n’est prophète en son pays ! J’aurais voulu et j’aimerais bien travailler dans le cinéma belge mais, apparemment, il faut faire partie d’une certaine élite. Je crois qu’ils n’aiment pas les gens trop populaires comme moi. Je n’ai pas peur de le dire, ils aiment rester entre eux. Il faut être un frustré et dépressif pour faire partie de la famille du cinéma belge francophone ! Or moi, je ne le suis pas. C’est cash mais je suis heureux. Alors : bonne déprime à vous les gars (sourire) !"

Infos et réservations : www.vppc.be

Portrait de Mourade Zeguendi ©Bernard Demoulin

Une histoire de sport et de cœur

"Le Padel existe depuis 1974, explique Emmanuel Wilmes, organisateur du VPPC 2023 (VIP&People PAdel Contest) qui a aussi créé sa propre marque de raquette de Padel. C'est un Mexicain qui avait inventé cela mais il n'avait pas assez de place dans son jardin… il voulait faire un terrain de tennis et, finalement il en a fait un terrain de Padel. Et c'est un de ses amis, un prince espagnol venu le visiter, qui est tombé fou amoureux du Padel et qui a lancé cela sur toute la cote andalousienne. "

La suite, on la connaît, le Padel a été popularisé par des joueurs de football comme Zidane, Zlatan ou Messi et est même devenu aujourd'hui une discipline olympique. Un sport à la mode qui fait d'ailleurs de plus en plus d'adeptes en Belgique. "Le Padel a vraiment explosé ici en Belgique durant le Covid, poursuit Emmanuel Wilmes qui s'est lui-même mis à ce sport qui mixe le tennis et le squash, pendant les confinements. Ce fut un véritable coup de cœur et c'est là que j'ai commencé à créer ma marque belge de Padel (Wilmeyer, NdlR.). Et avec Mourade, on est ami depuis longtemps donc on s'est dit que ce serait pas mal d'organiser ce tournoi afin de relancer le business après Covid. Les chefs d'entreprise ont besoin de quelque chose de différent pour s'amuser et parler business. Il fallait donc quelque chose en plus, comme des célébrités."

Bref, un tournoi de padel mais sans le côté "trop rigide". "Faire du business en s'amusant. " Et pour la bonne cause de Figthing Kiara. "J'ai un cancer des os depuis mes 18 ans, nous confie Emmanuel Wilmes qui a souffert d'un ostéosarcome comme la jeune Kiara que la DH avait rencontré début d'année. J'étais dans le sport de haut niveau à l'époque et, du jour au lendemain, je me suis retrouvé alité pendant un an avec tout le psychologique qui s'ensuit. Mais, moi, j'ai eu cette chance de ne pas avoir été amputé. J'ai choisi une greffe osseuse. On a pris des os de mon dos que l'on a remis dans ma jambe pour reconstituer entièrement mon tibia. " Et de poursuivre sur cette maladie qui l'affecte au quotidien. "C'était le tout début de ce processus, j'avais donc accepté la condition sine qua non de ne plus faire de sport à vie… mais je n'ai pas pu tenir. Un an et demi après, je me suis remis aux sports de combat contre les avis médicaux. Mais j'ai recommencé normalement et tout va bien. " Et c'est ainsi que la belle histoire du VIP&People Padel Contest a débuté. "Il y a 4 mois, quand j'ai lancé le VPPC, je cherchais une association pour l'événement et on me l'a proposé Kiara car elle a vécu la même chose que moi. J'en suis tombé complètement amoureux de cette petite et de sa famille. Je me suis alors dit : 'pourquoi pas faire de cette histoire, du sport business à la base, une histoire de cœur. "

Et de conclure pour ces mots pleins d'espoir. "Le sport, finalement, on me l'avait interdit et que ce soit Kiara, amputé, ou moi, on refait du sport. Ce n'est pas parce que tu as un cancer et qu'on te dit que du jour au lendemain tu ne vas plus en faire, que c'est fini. Si j'ai envie d'en faire, j'en fais. "