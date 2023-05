Les adaptations des classiques de l’animation Disney marchent moins bien: tout comme Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame passe à la trappe

L’empire Disney ne tremble pas sur ses bases. Mais l’heure est assurément aux remises en question. En raison de l’effondrement de plusieurs piliers de sa stratégie cinématographique. À commencer par les super-héros. Même si Les Gardiens de la galaxie semblent bien partis pour tutoyer à nouveau les étoiles dans le ciel du box-office, les sauveurs du monde montrent clairement des signes d’essoufflement depuis plus d’un an, avec en point d’orgue le tout petit résultat d’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (479 millions de dollars, très en dessous des standards habituels de Marvel) en ce début d’année.