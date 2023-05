Avatar : The Way of Water pourrait changer l'avenir des plateformes de streaming

Avec 2,31 milliards de dollars de recettes, la suite de James Cameron figure sur la troisième marche du podium du box-office mondial de tous les temps. Autant dire que sa diffusion à partir du 7 juin constitue un argument massue pour tenter de récupérer les quatre millions d’abonnés perdus par Disney + depuis le début de l’année. Mais la firme aux grandes oreilles ne disposera pas de l’exclusivité de cette production-phare de son catalogue. En raison d’un accord signé en 2021, le concurrent Warner Bros. Discovery peut proposer au même moment, mais sur sa plateforme de streaming Max (ex-HBO Max), le film de la Fox.

Un partage pour le moins original, qui fera le bonheur de nombreux fans (mais pas en Belgique, puisque Max n’y est pas disponible), et qui pourrait bien changer la face du streaming. L’accord signé entre les deux géants ne concerne que les productions de 2022 et il n’est pas prévu de le renouveler. Mais si l’expérience s’avérait particulièrement profitable pour les deux concurrents à la poursuite de Netflix, cela pourrait peut-être les amener à la renouveler par la suite, chacun se garantissant ainsi plus d’événements à un moindre coût. Quand on sait que la rentabilité constitue le talon d’Achille des plateformes de streaming, cette éventualité n’est pas à balayer d’un revers de la main. Et cela pourrait changer la face du secteur, tant il paraît évident qu’il n’y aura pas de place pour tout le monde vu l’impossibilité d’élargir infiniment le portefeuille des abonnés.

On n’en est pas encore là, et on n’y arrivera peut-être jamais, mais cette diffusion commune pourrait aussi marquer un tournant pour l’avenir du streaming. Et, comme par hasard, c’est encore l’innovant James Cameron qui se retrouve au cœur de cette situation inédite.