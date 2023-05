Sylvester Stallone de retour au sommet avec la suite de... Cliffhanger!

Trente ans après Cliffhanger, il va de nouveau nous faire frissonner en montage avec un thriller dont le réalisateur Ric Roman Waugh a dévoilé les grandes lignes dans une interview à ScreenRant. “J’ai intégré ce projet, qui m’excite énormément, relatif à un des plus grands films des années 90, qui me rappelle ma carrière de cascadeur, a-t-il expliqué. Je n’avais pas travaillé sur ce film, mais je le connaissais très bien. Je vais tourner la suite de Cliffhanger avec Stallone, et voir son personnage évoluer. Désormais, il a une fille, elle aussi alpiniste, et l’enfer se déchaîne dans les Alpes italiennes.”

Des propos qu’il avait affinés par communiqué : “Me retrouver à la tête du prochain chapitre, escalader les Alpes italiennes avec la légende elle-même, Sylvester Stallone, est un rêve qui devient réalité. Ce sera un grand défi et une explosion qui portera cette franchise vers de nouveaux sommets, une responsabilité que je ne prends pas à la légère.”

Passage de témoin

Si on peut s’attendre à souffrir une nouvelle fois du vertige en regardant “Sly” s’accrocher à bout de bras à un rocher escarpé au-dessus des ravins, côté scénario, la prise de risque n’est pas nécessairement à l’ordre du jour. Comme le précise le cinéaste, la route des cols va ressembler à un sentier déjà balisé. “Top Gun : Maverick a fait évoluer l’histoire originale, et Creed a fait passer la franchise Rocky dans une nouvelle dimension. C’est un peu ce que nous recherchons avec Cliffhanger. Mais l’un est la continuation d’une histoire qui compte beaucoup pour moi, et l’autre va être sympa pour amener une évolution vraiment cool et pleine de sens.”

Le tournage devrait débuter assez rapidement. À 76 ans, même s’il respire encore la grande forme, Sylvester Stallone n’a plus tout le temps devant lui pour effectuer des cascades aussi physiques et périlleuses.