Tapis rouge à Cannes: les larmes et la contre-attaque de Johnny Depp

La polémique sur la présence de Johnny Depp à Cannes n’en finit plus (au contraire, elle grandit!) et l’acteur y a répondu lors d’une conférence de presse à laquelle il est arrivé si en retard qu’on a cru qu’il ne viendrait pas. Cherchant ses mots, parlant lentement, il a confié ne pas être resté à la projection du film Jeanne du Barry et n’a esquivé aucune question.