Eddie Murphy voit la vie en (Panthère) rose

D’après The Hollywood Reporter, il est en négociations très avancées pour devenir le nouveau visage de l’inspecteur Clouseau (après Peter Sellers et Steve Martin) dans une aventure inédite de La panthère rose. Le long métrage, confié aux bons soins de Jeff Fowler (le réalisateur des deux premières aventures de Sonic sur grand écran), se veut particulièrement ambitieux. Le policier gaffeur aux techniques d’arts martiaux douteuses devrait en effet donner la réplique à La Panthère rose telle qu’elle apparaît dans le générique et les dessins animés. Le tout, on l’espère, sur la célébrissime musique d’Henry Mancini. Cela fait rêver…