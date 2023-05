Tout l'art de prolonger une saga consiste à fournir aux fans exactement ce qu'ils attendent mais dans un contexte quelque peu différent et avec l'un ou l'autre élément de surprise. Principe que met en application Louis Leterrier, le réalisateur d'Insaisissables qui s'est rappelé qu'il avait aussi tourné Le transporteur 1 et 2 au début des années 2000.

A l'écran, cela se traduit par quelques scènes bien sirupeuses sur le sens de la famille, avant une déferlante de bagarres, de courses-poursuites, de cascades improbables, d'explosions et de desctruction massives. Le menu habituel, quoi, si ce n'est qu'il prend pour décor Los Angeles, Rome, Naples, Rio, Londres, le Portugal et même l'Antarctique.

Vin Diesel et Daniela Melchior n'ont clairement pas l'intention de se laisser faire. ©© Universal Studios. All Rights Reserved.

Seule (toute petite) surprise scénaristique: c'est Cipher (Charlize Theron) qui vient frapper à la porte de Dom (Vin Diesel) et Letty (Michelle Rodriguez) pour les avertir du danger qui les guette. Non par bonté d'âme, mais parce qu'elle a croisé "le diable en personne" et que "les ennemis de mes ennemis sont mes amis". Bien décidé à se venger, Dante Reyes (Jason Momoa) veut en effet d'abord le faire souffrir en faisant disparaître tous ses proches avant de tuer Dom.

Jason Momoa, "le diable en personne". ©© Universal Studios. All Rights Reserved.

C'est sûr que ce n'est pas avec ce Fast X que les cinéphiles vont se réconcilier avec la saga. L'inexpressivité de Vin Diesel suffira une nouvelle fois à les faire fuir. Tout comme le spectacle bourrin, les dialogues neuneus ("Rien n'est impossible, il suffit d'avoir la foi"), les invraisemblances scénaristiques ou la mise en scène façon clip de Leterrier (avec des décors passés en revue en accéléré sous le regard des jeunes spectatrices peu vêtues se déhanchant sur des rythmes endiablés). Les fans, eux, seront ravis d'en prendre plein la vue avec des bolides qui tombent des avions, survolent le Tibre accrochés au câble d'une grue, descendent des barrages vertigineux ou tentent de détourner une gigantesque bombe roulant en direction du Vatican. Soit 2 h 21 de show explosif ininterrompu qui font en sorte que les fans auront le sentiment d'en avoir pour leur argent. Mais aussi de devoir économiser pour la suite, car cette fois, l'aventure ne se suffit clairement pas à elle-même.

Ce n'est pas crédible une seconde, mais c'est impressionnant et c'est tout ce qu'attendent les inconditionnels de Fast & Furious.