La suite de Rabbi Jacob ne verra pas le jour : “C’est une sorte de censure qui existe aujourd’hui”

Près de 50 ans après la sortie de la comédie culte de Gérard Oury, sa fille estime que le sujet est devenu encore plus sensible qu’à l’époque. “On n’aurait plus cette liberté-là. C’est dommage parce que l’humour doit exploser tout le temps et partout. Il faut faire attention et ne pas heurter les sensibilités, c’est une sorte de censure qui existe aujourd’hui.”

Or, déjà en 1973, les déboires rencontrés par un Juif, un Arabe et un Français porté sur les réflexions racistes constituaient déjà un thème extrêmement sensible. À tel point qu’il fut bien compliqué de financer ce film, qui a finalement attiré 7,3 millions de personnes dans les salles de cinéma. “On était conscient pendant toute l’écriture du film qu’on bousculait des choses et qu’on marchait sur des œufs, se souvient Danièle Thompson. Il y a beaucoup de répliques qu’on a coupées parce que ce n’était pas possible.” Aujourd’hui encore, elle estime qu’on ne pourrait pas les diffuser “Surtout aujourd’hui”, précise-t-elle.

Jusqu’à récemment, elle croyait encore fermement à cette suite, qu’elle coécrivait avec le dessinateur de BD Jul. “On a commencé à travailler sur une suite éventuelle qui reprenait les générations suivantes.” Les enfants et petits-enfants de Victor Pivert devaient donc se retrouver au cœur de l’intrigue, menée cette fois par une femme, Jacqueline, prénom choisi en hommage à la maman de Danièle Thompson, Jacqueline Roman.

D’évidence, elle estime qu’on ne peut plus rire de tout désormais. Si on peut regretter cette autocensure, pas sûr qu’on déplorera cet abandon : ce grand classique de l’humour se suffisait à lui-même et n’avait pas besoin d’un prolongement, surtout sans son génial interprète principal.