Wim Wenders: le cinéma actuel "me donne la nausée"

Explication. “J’ai l’impression que toute l’imagination s’est transformée en “comment varier”, et non en “comment inventer quelque chose de nouveau, déclare-t-il. Pour moi, ce n’est plus de la narration. Tourner un remake, ce n’est pas raconter une histoire. C’est comme répéter une histoire qui a déjà été racontée et mon seul désir est de trouver comment raconter une histoire. Et ensuite, je l’oublie.”

La Croisette n’a plus non plus le même charme d’autant pour lui. “Aujourd’hui, beaucoup de gens aiment l’industrie du cinéma. Mais le business ne doit pas être l’objectif principal, même si les deux vont de pair. Aujourd’hui, tout repose sur les affaires. Les séries, les franchises, les remakes – ou les recettes de films. Je suis déçu par le succès des films à recettes..

Voilà des propos qui méritent réflexion.