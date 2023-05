Vladimir Cosma, le maître de musique: "J’ai une admiration sans bornes pour Louis de Funès"

Autant dire qu’avec ce maître de musique de 83 ans, il n’est pas besoin de machine pour remonter le temps pour raviver les souvenirs d’une époque où le cinéma français faisait encore rêver. “Ma musique est joyeuse, mais pas comique, explique-t-il avec un grand sourire. J’ai fait beaucoup de comédies, donc on pense souvent que mes musiques sont comiques. Mais ce n’est pas vrai. Elles ont un fond de tristesse et de nostalgie malgré le rythme ou la joie qui existe en elles.”

Le Grand blond avec une chaussure noire vous a rendu très célèbre. Et pourtant, Francis Veber ne voulait pas de votre musique en 1972…

”Elle ne correspondait pas à la conception qu’il avait de la musique de son film. Il pensait qu’elle devait être un pastiche de James Bond, puisque Pierre Richard jouait un faux espion. Dans mon esprit, un espion ne ressemble pas forcément à James Bond, il peut venir du froid, des pays que je connais bien comme la Roumanie ou la Russie. C’est comme ça que m’est venue l’idée de la flûte de pan et d’une musique de cette partie de l’Europe.”

Chose étonnante, Gérard Oury non plus n’aimait pas cette partition, et vous l’a fait savoir avant de vous engager pour Rabbi Jacob…

”Oui, mais c’était pour d’autres raisons. La musique du Grand blond a une couleur très spécifique, avec un gimmick à la clef qui est la flûte de pan. Gérard Oury ne cherchait pas un instrument particulier, mais une musique moderne qui réunit toute la population vivant à New York. Il fallait qu’elle touche le cœur des gens, en leur apportant de la fraternité. On était donc loin du Grand blond. La musique de Rabbi Jacob est complètement différente. Au début, avec Gérard Oury, cela partait donc mal. Dix autres compositeurs ont aussi fait une maquette, comme Michel Polnareff ou Georges Delerue. Quand j’ai présenté mon projet, Gérard Oury est parti de la session sans rien dire. Quatre jours plus tard, j’ai appris qu’il m’avait choisi.”

Pour la scène de la danse, que vous composez en premier, Louis de Funès vient s’entraîner chez vous, dans votre salon. Comment cela se fait-il ?

”C’était un moment extraordinaire que je n’oublierai jamais. Depuis l’enfance, j’avais une admiration sans bornes pour Louis de Funès, et je l’ai gardée toute ma vie. Pendant que je répétais avec lui, je n’ai pas du tout imaginé ce qu’il ferait. Il répétait les pas, s’attachait au côté technique de la danse, mais il ne faisait pas les grimaces, les mimiques. Il n’apportait rien de lui. Je me demandais comment aller se dérouler cette scène de comédie, destinée à faire rire. J’ai découvert la danse le jour du tournage. Au moment où Gérard Oury a dit moteur, il s’est mis à danser et à inventer des trucs extraordinaires. Il a fait cinq prises, chacune différente, et une plus drôle que toutes les autres. Sur la base technique apprise à la maison, il a improvisé non-stop.”

Vous avez gardé des relations avec lui par la suite ?

”Oui, et d’ailleurs, il m’a écrit un jour une lettre magnifique, ce qu’il ne faisait que rarement. C’était un homme posé, très concentré sur le travail,. Quelqu’un de sensible aussi. Il devait tourner Le crocodile pour Gérard Oury, mais en raison d’un infarctus, les assurances ont refusé. Cela l’a énormément touché. Par chance, Christian Fechner a accepté de l’engager sans assurance pour L’aile ou la cuisse. Au départ, c’était pour l’associer à Pierre Richard, mais il trouvait tout le temps que son rôle n’était pas à la hauteur de celui de Louis de Funès. Claude Zidi a alors appelé Coluche. Dix minutes plus tard, il était là. Il a dit oui tout de suite, même sans avoir lu le scénario, juste pour pouvoir donner la réplique à Louis de Funès. En partant, il a demandé de remercier Pierre Richard (rire). Durant le tournage, il y avait une grande tente blanche prévue pour accueillir de Funès en cas de problème. Tout a été fait pour lui rendre la vie la plus facile possible. Cela m’a permis de discuter de longues heures avec lui. C’était mon idole et il l’est encore.”

Est-ce que parfois, les acteurs vous inspiraient plus que le scénario ?

”Oui, souvent. Quand je compose pour de Funès, c’est complètement différent de ce que je fais pour Pierre Richard ou d’autres acteurs qui ont des personnalités marquées comme Belmondo. Ce dernier m’inspirait énormément par sa manière de marcher, de se mouvoir.”

Qu’est-ce qui change quand c’est Pierre Richard ?

”Pierre Richard est un personnage un peu lunaire, avec une démarche complètement différente de Louis de Funès, qui est plus nerveux, saccadé dans ses mouvements, ce qui m’inspire une musique plus rythmée. Pierre Richard est plus près de la comédie musicale américaine, rock, plus moderne.”

Est-ce vrai que vous ne vouliez pas composer la musique de La Boum ?

”Oui. Je n’avais jamais fait de musique de danse ni même mis les pieds en boîte de nuit. Cela ne m’intéressait donc pas. Quand je me suis mis au piano, je n’ai pas pensé qu’à trouver un thème romantique à arranger dans un second temps. Le plus étonnant, c’est qu’à mes concerts, souvent, on retrouve des grands-mères, des mères et leurs enfants : tous aiment La Boum.”

Quelle est votre définition d’une bonne musique de film ?

”Elle doit vivre sa vie en dehors de toute image, de toute idée scénario, et en même temps servir le film pour lequel elle est faite. Elle doit donc avoir deux existences propres : elle doit être belle en elle-même et embellir le film, participer à son épanouissement et sa réalisation. En aucun cas elle ne doit se fondre dans l’image. On doit l’entendre et la garder en tête même par la suite.”

D’où vous vient l’inspiration ?

”C’est un mystère de la vie. Un don de Dieu, qui vous transmet des notes, qui par la suite prennent la forme d’une musique de film. Il n’y a pas de recette, de formule magique. L’inspiration arrive ou pas. Maintenant, je travaille tout le temps, même sans film en vue, chaque fois que j’ai une idée musicale. Je la marque dans des cahiers de musique que j’ai depuis que je suis jeune. J’en ai deux, grands, remplis de notes, parfois de deux, trois ou dix mesures, des petites bribes de musique, et au moment où j’ai une commande, souvent, je fais appel à ce trésor de guerre.”

Pourquoi n’avez-vous pas travaillé à Hollywood ?

”Parce que j’ai peur de l’avion. J’ai toujours refusé d’aller en avion à Hollywood. Les films américains que j’ai faits ont toujours été enregistrés à Paris ou Londres. Le jour où j’ai réussi à me faire un nom et à gagner de l’argent avec la musique, je me suis dit que le luxe que je pouvais me payer, c’est de ne plus jamais prendre l’avion.”