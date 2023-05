Rupert Friend, la star de Homeland, a refusé d’incarner James Bond : “J’aurais pu couler la franchise”

Une liste dont se démarque Rupert Friend. La star de la série Homeland vient en effet d’expliquer à Variety pourquoi il avait refusé le rôle de 007, qui est finalement revenu à Daniel Craig en 2006. “À 22 ans, alors que je sortais tout juste de l’école d’art dramatique, j’ai tourné trois films l’un après l’autre : The Libertine, Pride&Prejudice et Mrs. Palfrey at the Claremont. On m’a dit : “Nous aimerions vous proposer de jouer James Bond, mais en réinventant la série. Nous voulons qu’il sorte directement de l’université.” J’ai rencontré Barbara Broccoli et son frère Michael, ainsi que Debbie McWilliams, la directrice de casting pour Bond. Évidemment, je les ai regardés grandir et j’adore tous les acteurs et tous les films. En gros, ils m’ont dit : “Tu feras un test à l’écran, et si ça se passe bien, tu seras engagé pour trois films que tu ne liras pas et dont tu ne connaîtras pas le réalisateur”. Ce qui revient pratiquement à être menotté à ce film. Et je me suis soudain dit : “Je pense qu’à ce stade de ma vie et de ma carrière, je suis trop jeune, je n’ai pas l’expérience, je n’ai pas le talent d’acteur et je n’ai pas subi les coups durs – émotionnellement, psychologiquement, physiquement – qu’un grand Bond devrait avoir connus. Je vais donc refuser poliment. Cela leur a probablement fait ouvrir de grands yeux. Pour être honnête, je suis fier de ma décision. Parce qu’à l’époque, non seulement le rôle aurait pu m’éclipser, mais j’avais l’impression qu’il était plus grand que moi en tant qu’acteur ou même en tant que personne. J’avais le sentiment qu’il allait m’engloutir et que j’allais couler la franchise, ou au minimum devenir le pire Bond qui ait jamais existé. Et ce n’était tout simplement pas une option, parce que j’adore la franchise.”

Un choix courageux, plein de bon sens, mais que très peu de comédiens auraient fait à sa place.