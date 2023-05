Arnold Schwarzenegger, "Directeur général de l'action" pour Netflix

A 75 ans, Arnold Schwarzenegger n'a rien perdu de son goût pour les scènes d'action. Ni son sens de l'humour. Dans une vidéo hilarante, il écrase d'abord une voiture avec un tank, avant d'annoncer sa promotion en tant que "Directeur général de l'action de Netflix". Et de réclamer des explosions "plus grosses" pour sa série, Fubar, ou de se moquer de ses collègues ("Frappe plus fort, Hemsworth") dans d'autres programmes musclés destinés à la platerforme de streaming. Le tout terminé par cette déclaration: "Je travaille jour et nuit pour vous offrir le meilleur de l'action. Personne ne s'y connaît comme moi. Rien ne tabasse plus que Netflix." Désopilant.