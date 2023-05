La mode des adaptations "live" des classiques de l'animation Disney va-t-elle se clôturer en queue de poisson avec La petite sirène ? Après les déboires de Pinocchio (avec un Tom Hanks gagatisant) et le flop du pourtant très intéressant Peter Pan & Wendy (une approche originale de la relation entre le garçon qui ne voulait pas grandir et le Capitaine Crochet), la firme aux grandes oreilles rondes nous offre un copier-coller sans saveur et bien moins séduisant que le film original de 1989.

Côté intrigue, seules de minuscules modifications sont à signaler: le prince Eric, adopté par les souverains d'une île des Caraïbes, veut ouvrir son pays au commerce avec le reste du monde. Et cela séduit Ariel, toujours éblouie par les objets humains tombés au fond de l'eau, alors que le roi Triton (Javier Bardem, qu'on a déjà connu plus inspiré) enrage de voir cette pollution détruire les fonds marins. Pour le reste, à part la couleur de la peau de la jeune princesse, qui a ridiculement suscité la polémique, rien de neuf: c'est exactement le même récit, tout juste agrémenté d'une scène de danse supplémentaire. Désobéissant aux ordres de son père, Ariel passe un pacte avec la démoniaque Ursula pour disposer de jambes comme les humains en échange de sa voix. A charge pour elle d'obtenir un baiser d'Éric dans les trois jours, sous peine de devenir l'esclave de sa tante.

L'inclusion, l'atout principal du film

Halle Bailey (Ariel) et Jonah Hauer-King (le prince Eric). ©© 2022 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Si Halle Bailey apporte des notes de fraîcheur et de modernité bienvenues dans les attitudes de l'ado qui ne s'en laisse pas conter, la déception vient de ses acolytes. Sébastien le crabe paraît fort peu expressif en comparaison avec son alter ego animé très haut en couleur. Et c'est encore pire pour Polochon. Tout plat et argenté, il ne ressemble plus du tout au trouillard jaune et bleu aux grands yeux expressifs qui accompagnait Ariel dans ses aventures. Fade, sans relief, presque transparent, il n'apporte même plus les touches de drôlerie ou cet air parfois frondeur qui le rendaient craquant. Seuls le goéland Eurêka, toujours aussi déconnecté de la réalité et le regard halluciné, et Melissa McCarthy, en cruelle sorcière des mers, s'en sortent avec les honneurs.

Polochon ne ressemble plus du tout au poisson du film d'animation. ©Disney

On ne peut pas en dire autant du prince Eric: Jonah Hauer-King semble tiré d'une publicité américaine aseptisée pour de la laque où il faut sourire en permanence. Une interprétation très premier degré qui semble avoir déteint sur l'humour, aux abonnés absents.

Plus inclusive (ce qui constitue l'atout principal de ce remake) et un peu plus écolo, sans être indigne, cette adaptation fait pâle figure et déçoit par rapport à son modèle. La petite sirène espérait sortir la tête hors de l'eau et conquérir le monde, mais elle boit plutôt la tasse.