Halle Bailey : “Si j’avais vu une sirène noire, cela aurait changé toute ma vie”

Depuis que Disney l’a choisie pour incarner Ariel, Halle Bailey vit sous le feu des critiques. En raison, stupidement, de la couleur de sa peau. Elle constitue pourtant le principal atout de La petite sirène, en raison de sa fraîcheur mais aussi de l’avancée qu’elle représente au niveau de l’inclusion. “C’est très excitant, pour moi et toutes les jeunes filles noires, a-t-elle déclaré à Yahoo. Penser qu’un conte de fées peut être la propriété d’un certain groupe de personnes est tout simplement atroce.” Des propos précisés dans The Guardian : “J’ai l’impression que j’avais vu une sirène noire, cela aurait été fou, cela aurait changé mon point de vue, toute ma vie, ma confiance en moi.”