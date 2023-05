Tapis rouge, toute l'actu du Festival de Cannes 2023 en vidéo: Baloji épate, la fille de Benjamin Biolay critiquée

La Belgique est dignement représentée par Baloji à #Cannes2023. On a vu son premier film, Augure: un film créatif et fantasmagorique qui suit plusieurs personnages accusés de sorcellerie. Et aussi: la fille de Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni, à Cannes pour le film Rosalie, a été atrocement critiquée sur les réseaux sociaux. Elle a été taxée d’handicapée sévère ou comparée un chien. Sa tante est montée au créneau pour la défendre.