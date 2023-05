Cendrillon transformée à son tour en serial killeuse : “Il y aura des morts vraiment horribles”

C’est le cauchemar de tous les fans de Disney. Mais un vrai bonheur pour les producteurs de petits films gore indépendants. Transformer des héros popularisés par les films d’animation Disney en tueurs sanguinaires garantit une publicité monstre et un taux de rentabilité dont rêvent tous les studios hollywoodiens. Winnie the Pooh : Blood and Honey, qui voit l’ourson et Porcinet trucider à tour de bras dans le Bois des Rêves, a rapporté 5,2 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget d’à peine 100 000 dollars. Le jackpot, en dépit de critiques catastrophiques et d’une cote himalayesque dans le paradis des nanars.