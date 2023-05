Du 28 au 30 juin, sa mythique tenue blanche qu’elle porte dans la scène d’ouverture de l’Épisode IV de Stars Wars, Un nouvel espoir, constituera le clou d’une vente aux enchères de 1 400 memorabilia hollywoodiens organisée par la maison Propstore. Elle est en effet estimée à une valeur se situant entre un et deux millions de dollars, ce qui pourrait la propulser vers les sommets des enchères de tous les temps. À ce jour, la robe la plus chère est celle que Marilyn Monroe faisait voleter au-dessus d’une bouche d’aération de métro dans Sept ans de réflexion, acquise pour 4,6 millions en 2011 alors qu’elle était estimée, elle aussi, entre un et deux millions de dollars. Suit de très près la robe blanche d’Audrey Hepburn dans My Fair Lady (4,551 millions de dollars 2017), très loin devant celle à carreaux de Judy Garland dans Le magicien d’Oz (1,56 million en 2015). Autant dire que Carrie Fisher devrait sans trop de problèmes se glisser sur la troisième marche du podium… au minimum.

Preuve de l’attachement particulier des fans pour cet ensemble blanc : il est évalué au même prix que la moto de Batman pilotée par Christian Bale dans Le chevalier noir. Soit treize fois plus cher que le costume d’écolier d’Harry Potter dans La chambre des secrets (75 000 dollars). Reste qu’à ces tarifs-là, même pour les inconditionnels, il va être très compliqué de pouvoir concurrencer les musées ou les richissimes collectionneurs.