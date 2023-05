Tapis rouge, toute l'actu du Festival de Cannes 2023 en vidéo: Du sexe trop cru, un film qui fait peur et Wes Anderson

On a vu "Asteroid City", le nouveau Wes Anderson, dont le style inimitable a fait un carton récemment sur Tik Tok et qui a plus que jamais la hype, et aussi la série "The Idol" avec Lily Rose Depp et ses scènes de sexe ultra malaisantes qui ont fait fuir les journalistes. Et enfin, un film écolo catastrophe très réaliste (mais à la fin décevante) avec Guillaume Canet.