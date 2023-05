Fast&Furious : les bolides qui valaient sept milliards

Posséder une franchise capable de déplacer les foules en masse vers les salles de cinéma, voilà le rêve de tous les grands studios hollywoodiens. Autant dire que du côté d’Universal Pictures, on doit se frotter les mains d’avoir cru au concept de Fast&Furious, même si, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, il n’a pas démarré sur les chapeaux de roues. Les trois premières courses de Vin Diesel, Michelle Rodriguez et consorts se sont révélées à peine rentables, et surtout grâce à des budgets assez modestes (en termes hollywoodiens s’entend).