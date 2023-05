Indiana Jones : la saga pourrait se poursuivre sans Harrison Ford

Mais à Hollywood comme en politique, le vent peut vite tourner. Et il y a toujours moyen de retourner sa veste tout en donnant l’impression de respecter ce qui avait été annoncé auparavant. Kathleen Kennedy vient d’en donner la preuve lors d’une interview à Entertainement Weekly. “C’est le dernier film pour Harrison Ford. C’est comme ça qu’on envisage la franchise Indy”, confirme-t-elle. Avant d’ajouter, et c’est là que cela devient intéressant : “Pour être honnête, si on continuait la franchise, ça serait sûrement sous forme de séries télévisées. Mais on ne compte pas remplacer le personnage d’Indiana Jones : c’est terminé avec les cinq films qu’a faits Harrison Ford. C’est lui qui a créé ce rôle, grâce à une performance unique et très spécifique. Steven Spielberg est d’accord avec nous, on ne compte pas le remplacer.”

Il est intéressant de noter qu’elle parle de “séries”, au pluriel, et qu’elle envisage de poursuivre les aventures d’Indiana Jones sans lui et sans Harrison Ford. Ce qui laisse la porte ouverte à des spin-off. Après tout, dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, il embarque bien sa nièce dans ses pérégrinations, après avoir recherché le Crâne de cristal avec son fils. Des membres de sa famille pourraient reprendre le flambeau et le fouet pour prolonger sa légende. Le fait qu’elle en parle publiquement tend à montrer qu’au minimum, le projet se trouve déjà dans les cartons. Reste à voir si, au final, ce sera une bonne nouvelle ou pas.