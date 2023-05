Tapis rouge de Cannes : une mannequin adresse une insulte à Poutine en montant les marches du festival (PHOTOS)

Avant la projection du film du Britannique Ken Loach, The Old Oak, le tapis rouge de Cannes a été le théâtre d’un incident particulier ce vendredi. La mannequin ukrainienne Alina Baikova s’est présentée au pied des célèbres marches cannoises vêtue d’un t-shirt aux couleurs de l’Ukraine, sur lequel était écrit un message adressé au président russe : “F*** you Putin” (”Va te faire fou*** Poutine”).