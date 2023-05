“Des réactions d’un autre siècle” : l’adaptation de La petite sirène au cinéma provoque un flot de critiques

Des éléments de réponse n’ont pas tardé à fuser. Ismael Cruz Córdova, alias l’Elfe noir Arondir dans la série Rings of Power, vient de révéler qu’en raison des nombreux messages racistes reçus, Amazon avait décidé d’engager une psy pour le tournage de la deuxième saison afin de l’aider à surmonter des problèmes de santé mentale.

Est-ce vraiment un hasard si, dans le même temps, à Cannes, Eva Longoria s’est plainte de discriminations lors d’une discussion dans le cadre du Kering Women in Motion. “Le problème avec mon film, c’est que si c’est un échec, on va dire : ‘Les histoires de Latinos ne marchent pas, les réalisatrices ne sont pas à la hauteur.’ Un homme blanc peut réaliser un film de 200 millions $, échouer et en tourner un autre. Moi, je n’ai droit qu’à une seule chance. Je dois travailler deux fois plus dur, deux fois plus vite, deux fois moins cher.”

Rob Marshall a raison : difficile de croire qu’on est bel et bien au XXIe siècle.