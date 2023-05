Festival de Cannes : Justine Triet, Palme d’or 2023 oublie son prix sur scène, Jane Fonda lui jette dessus (VIDEO)

Festival de Cannes 2023: 'Augure', le premier long-métrage du belgo-congolais Baloji, primé à Cannes

'Augure', le premier long-métrage du musicien et acteur belgo-congolais Baloji, a décroché le prix "New Voice" de la section Un Certain Regard au Festival du film de Cannes, annonce vendredi soir Wallonie Bruxelles Images. Il s'agissait de l'unique film belge de la compétition.