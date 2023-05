Tapis rouge à Cannes : une mannequin iranienne monte les marches avec la corde au cou (PHOTO)

Avant la projection du film de Ken Loach, The Old Oak, au Festival de Cannes vendredi, une femme a attiré tous les regards sur le tapis rouge. Il s’agit de la mannequin iranienne Mahlagha Jaberi, qui s’est présentée au pied des célèbres marches vêtue d’une robe noire dont le décolleté était composé d’une corde avec un nœud coulant, comme ceux que l’on réalise pour des pendaisons.