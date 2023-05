La coiffeuse Camille Friend a mis les petits plats dans les grands pour préparer la coiffure de La Petite Sirène. Elle a d’abord été rendre visite à la famille de l’actrice, première femme noire à interpréter Ariel : “Sa mère est spirituelle et c’est une famille bienveillante. J’ai commencé à comprendre qui elle était et pourquoi il était important de garder des cheveux naturels…”, confie-t-elle à Variety.

Étant donné que Halle Bailey voulait garder ses dread-locks, Camille Friend ne voulait pas utiliser de perruque et encore moins couper ses cheveux. “Les dreadlocks de Halle descendent jusqu’à sa taille et mesurent plus de 60 centimètres de long. Si on lui avait mis une perruque, ça aurait eu l’air fou”, confie-t-elle.

La coiffeuse a donc enroulé les mèches d'Ariel autour des cheveux d’Halle Bailey. “De cette façon, nous n’avons pas eu à couper ses dreadlocks ou à les colorer. Nous pouvions changer la couleur de ses cheveux sans en modifier la structure interne. Cette structure et cette chevelure sont les siennes”, confie celle qui a passé de nombreuses heures de travail à s’employer à cette tâche.

Si les mèches rousses, qui mesurent tout de même 76cm, ont coûté autant, c’est parce qu’ils ont du les enlever plusieurs fois. “Il fallait à chaque fois tout recommencer. C’était un véritable processus”. Qui plus est, comme les cheveux d’Halle Bailey devaient “danser dans l’eau, il a fallu trouver un subterfuge. Des mèches libres ont donc été ajoutées. Un sacré boulot.