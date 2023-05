Ryan Gosling “trop vieux” pour incarner Ken face à Barbie ? Il répond aux attaques avec humour

Avec un sens de l’humour certain, il a tenu à répondre directement à ses détracteurs dans GQ Magazine : “C’est amusant, comme si vous aviez déjà pensé à Ken avant cela. Et cela convenait bien à tout le monde qu’il n’ait pas de travail. Mais soudain, c’est du style : 'Non, nous nous sommes soucié de Ken pendant tout ce temps.' Non, ce n’est pas le cas. Vous ne vous en êtes jamais préoccupé. Barbie n’a jamais couché avec Ken. Si vous vous intéressiez vraiment à Ken, vous sauriez que personne ne s’intéresse à lui. Votre hypocrisie est donc mise en lumière. Voilà pourquoi cette histoire devait être racontée.”

Une déclaration ponctuée par une petite pique supplémentaire : “Maintenant, je tiens vraiment à lui. Je suis devenu son représentant, en quelque sorte.” Certains vont en avaler leur hashtag de travers.