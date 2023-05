Cinq ans après le choc Spider-Man : New Generation, qui amenait le Spider-Man de Brooklyn Miles Morales à faire équipe avec ses alter ego venus d’autres dimensions (Gwen Stacy, Peter Parker, Sider-Ham ou Spider-Man Noir), les producteurs et scénaristes Phil Lord et Chris Miller replongent une nouvelle fois l’homme-araignée latino en plein délire. Et même plutôt cent fois qu’une !

Plus préoccupé par sa mission que par ses études, au grand dam de ses parents, Miles se sent surtout très seul sur les gratte-ciel de New York. Un sentiment partagé par Gwen, accusée d’avoir tué Peter Parker. Elle aussi se sent incomprise et ne peut en parler à personne, et surtout pas à son père, qui traque Spider-Woman comme une criminelle. Tout change pour elle quand Jess Drew et Miguel O’Hara lui proposent de faire partie de leur équipe, la Spider Society, destinée à traquer les “anomalies” s’aventurant dans d’autres univers que le leur. Et c’est en tentant de mettre fin aux activités de La Tache qu’elle retrouve son seul ami, Miles Morales, dont veut se venger la créature capable d’ouvrir des portes spatio-temporelles à sa guise.

Raconter cette aventure tient de la mission réellement impossible. Cette petite bande multiplie les incursions dans les mondes parallèles à une vitesse folle, ce qui rend le récit parfois extrêmement compliqué à suivre. Les mêmes protagonistes peuvent en outre se comporter totalement différemment dans les autres vies, et croiser la route de Spider-Men étonnants, comme un ninja vampire, un chat, un cheval, un Spider-Man indien, un dinosaure, un Avatar que n’aurait pas renié James Cameron, un Spider-Man Punk (notre coup de cœur), une version Lego ou quelques centaines d’autres. Et cela, sans parler de rebondissements assez sidérants. Largement de quoi faire perdre le fil de sa vie à Spider-Man.

Cette image donne une bonne idée du délire visuel du film. ©Sony / Marvel

Visuellement, c’est tout aussi déjanté que Spider-Man : New Generation en 2018,. Les images psychédéliques succèdent à un rythme soutenu (très rock) aux mondes futuristes défiant les lois de la gravité, aux séquences flashy, aux décors tagués, aux mélanges d’animation 2D et 3D ou aux combats avec des créatures donnant l’impression de sortir d’une toile de Jérôme Bosch. La réflexion sur l’art se trouve d’ailleurs au cœur d’une des scènes d’ouverture, lorsque le Vautour, issu d’un passé moyenâgeux, détruit une œuvre de Jeff Koons, tandis qu’un visiteur du musée, voyant un hélicoptère lui tomber dessus, estime que “c’est un Banksy”.

Les sous-couches rendent d’ailleurs l’intrigue fort intéressante. Au-delà des relations difficiles avec les parents ou entre ados amoureux, le film pose de nombreuses questions plus singulières. Notamment sur les choix que doivent opérer les super-héros. Faut-il sauver une seule personne qu’on aime ou bien des millions d’inconnus ? Faut-il suivre les règles qu’on défend ou bien parfois les briser ? Comment déterminer si on fait le bien ou le mal ? Comment être sûr qu’on ne serait pas devenu tout ce qu’on combat si les circonstances de la vie avaient été radicalement différentes ?

Les ados devraient adorer, alors que les plus jeunes risquent d’être souvent déroutés. Avec trois bémols : on se perd dans le récit tant il est emberlificoté, c’est long (2 h 20) pour un divertissement aussi speedé visuellement et il faudra attendre le 27 mars 2024 pour connaître le dénouement de l’aventure dans Spider-Man : Beyond the Spider-Verse.

Entre Gwen Stacy et Miles Morales, les relations sont parfois renversantes. ©Sony / Marvel

L’homme-araignée n’a pas fini de tisser sa toile

Considéré comme le plus populaire de tous les super-héros Marvel, Spider-Man n’a pas fini de tisser sa toile, bien loin de là même. Phil Lord et Chris Miller ont déjà prévu des surprises pour la suite de Spider-Man : Seul contre tous, avec des surprises : “Vous pensez avoir vu toutes les versions que vous pouviez imaginer, mais vous n’avez pas vu tous les Spider-Man que nous pouvoir imaginer…”. Leurs nouveaux délires, dans Spider-Man : Beyond the Spider-Verse seront à découvrir le 27 mars 2024.

Mais ce n’est pas tout. Ils ont aussi prévu deux séries spin-off, Silk : Spider Society et Spider-Man Noir, chaque fois avec de vrais acteurs.

Cela, c’est pour Sony. Du côté de Marvel, avec Disney, on planche su une série animée destinée à Disney +, Spider-Man : Freshman Year, avant le grand retour de Tom Holland dans un Spider-Man 4 prévu pour juillet 2024, et peut-être même dans Avengers : The Kang Dynasty, attendu en mai 2025.