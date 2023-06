Le cauchemar de La Belle au bois dormant avec “l’expérience d’horreur la plus inconfortable à ce jour”

À lire aussi

Comme dans le récit originel italien, elle ne s’appellera pas Aurore, mais Thalia. Et son réveil ne sera pas vraiment enchanteur. Dans Sleeping Beauty’s Massacre, sous la plume de la scénariste Jasmine Ebony et devant la caméra de Louisa Warren, sa vie n’a plus rien d’un conte de fées, comme le décrit le script officiel : “La belle princesse Thalia est ruinée après la mort mystérieuse de son père. Elle vit avec le prince Edison, dont elle est amoureuse mais qu’elle ne peut plus épouser depuis qu’elle a perdu son statut. La reine Velma veut le royaume pour elle-même et utilisera ses pouvoirs maléfiques et son recours à l’occultisme pour s’en emparer par tous les moyens possibles. Velma plonge Thaila dans un profond sommeil, jusqu’à ce qu’un jour elle se réveille et que la toile de mensonges commence à s’effondrer autour d’elle. Il s’ensuit une série de rebondissements violents et de morts sanglantes.”

Une présentation qui devait paraître un peu fade à la cinéaste, puisqu’elle a tenu à ajouter quelques précisions, histoire de hérisser quelques poils supplémentaires. “Ce film va bouleverser tout ce que vous connaissez, lâche-t-elle. Il est sauvage, sombre et totalement horrifique Je cherche à créer l’expérience d’horreur la plus inconfortable à ce jour. Il y aura des mensonges, du gore et un grand massacre. Si vous regardez le matériel original, il y a tellement de choses avec lesquelles jouer.”

On ne tardera pas à les découvrir, puisque la fiction emmenée par Lora Hristova, Lila Lasso, Leah Glater, Robbie Taylor, Sophie Rankin, Charlotte Coleman et Judy Tcherniak est attendue sur les grands écrans pour cette année encore.