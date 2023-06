Dwayne Johnson revient dans Fast&Furious et permet à Vin Diesel de réinventer les maths

Suite à ses disputes avec Vin Diesel durant le tournage de Fast&Furious VIII, et en dépit des appels du pied pressants de son partenaire pour qu’il reprenne du service dans Fast X et XI, lors de la conclusion de la saga, il avait été très clair en décembre 2021 : “Il n’y a aucune chance que je revienne”, déclarait-il sur CNN.

Dix-sept mois plus tard, changement radical de discours. “J’espère que vous avez enfilé vos funderwears. Hobbs is back. Luke Hobbs revient dans la franchise Fast&Furious”, écrit-il sur Twitter. Mais, finaud, grâce à un tour de passe-passe, il a trouvé une astuce pour tenir parole. Absent de Fast X, il n'évoque pas non plus Fast XI. “Le prochain film Fast&Furious dans lequel vous verrez le légendaire homme de loi sera le film Hobbs qui servira de nouveau chapitre et de préparation à Fast X : Part II”, ajoute-t-il.

Il suffisait d’y penser : intercaler un nouvel opus, centré sur son personnage (pas une suite de Shawn&Hobbs, donc), dans la conclusion ! Ce qui permet à Vin Diesel d’avoir aussi raison quand il avait réinventé les mathématiques façon JCVD (”un plus un égale un”), en déclarant que les deux dernières parties de la franchise formaient une trilogie…

Sans mettre de côté leurs “différences”, Dwayne Johnson a d'ailleurs glissé un mot concernant son vieux complice : “L’été dernier, Vin et moi avons mis le passé derrière nous. Nous continuons à mener l’équipe avec fraternité et détermination, et nous prendrons toujours soin de la franchise, des personnages et des fans que nous aimons. C’est sur la notion du 'public d’abord' que j’ai construit ma carrière, et ce sera toujours mon étoile polaire.”

Une autre manière astucieuse de ne pas complètement fermer la porte à un ultime roulement des mécaniques dans Fast XI. Avec cet art consommé de jouer les équilibristes avec les mots, on comprend qu’il ait envisagé un moment de se présenter dans la course à la Maison-Blanche. Pas de doute, c’est lui qu’il faudrait engager pour écrire les scripts de la série.