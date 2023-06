La nouvelle comédie de Jennifer Lawrence fait polémique : elle y harcèle sexuellement un jeune homme de 19 ans pour s'offrir une voiture

Peut-on encore tourner un film sans susciter la polémique ? Soit il s’inscrit dans une ligne politiquement correcte et se le fait vertement reprocher sur les réseaux sociaux, soit ce n’est pas le cas et le résultat est exactement identique sur Twitter, Instagram et compagnie. La petite sirène illustre bien le problème : de nombreux haters se déchaînent sur Halle Bailey, la nouvelle Ariel, juste parce qu’elle est afro-américaine, tandis que d’autres reprochent désormais à la production Disney de présenter une île où Noirs et Blancs vivent en harmonie dans ce qui semble être le XVIIIe siècle, ce qui revient à “nier l’esclavage” de l’époque.